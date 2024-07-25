وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة وخليص والجموم وبحرة والقنفذة والليث والخرمة وتربة ورنية والمويه، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل وادي الدواسر وعفيف.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي نجران والمدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة حتى الإثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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