المرور ينفي خبر وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير

كشف المرور السعودي أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة (8) أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري غير صحيح، ويؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

هذا وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بخبر وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري.

إلا أن رد المرور أوضح المسألة وأكد عدم صحتها.