%84 تمكين مستفيدي الضمان في التوظيف

فاق الممكنون من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مسار التوظيف نظرائهم في المسار الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الممكنين منهم في مسار التوظيف 38.329 ألف ممكن بـ84%، مقابل 7290 ممكنا في المسار الاقتصادي بـ16%، في وقت بلغ فيه إجمالي الممكنين 45.619 ألف ممكن، وتصدرت الأكثر تمكينا منطقة الرياض بـ21.33%، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

3 مسارات

كشف تقرير الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للنصف الأول من العام الحالي تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر 3 مسارات، ممثلة في: المسار التعليمي، وهو المسار المتخصص في توفير مقاعد دراسية في الجامعات والكليات، لتمكين المستفيدين من إكمال تعليمهم، ومسار الإعداد المهني المتخصص في تهيئة وتأهيل المستفيدين لسوق العمل عن طريق تقديم الدورات التدريبية وورش العمل، لبناء القدرات، ومسار التوظيف المتخصص في توفير فرص وظيفية بشكل مباشر للمستفيدين من خلال شركاء البرنامج. وبلغت الدورات التدريبية وورش العمل المنفذة 423 دورة، وإجمالي الشراكات ومذكرات التعاون 131، وإجمالي الملتقيات 86 ملتقى.

الأكثر تمكينا

تصدرت منطقة الرياض أكثر المناطق تمكينا، حيث بلغ إجمالي التمكين فيها 9735 ممكنا بـ21.33%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 9697 ممكنا بـ21%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 6423 ممكنا بـ14%، وعسير رابعا، بإجمالي 3333 ممكنا بـ7.30%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 3293 ممكنا بـ7.21%، وجازان سادسا، بإجمالي 3117 ممكنا بـ7%، والقصيم سابعا، بإجمالي 2523 ممكنا بـ5.53%.

الأقل تمكينا

حصدت الباحة أقل مناطق المملكة تمكينا خلال النصف الأول، حيث بلغ إجمالي الممكنين فيها 670 ممكنا بـ1.46%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 789 ممكنا بـ1.72%، والجوف ثالثا، بإجمالي 914 ممكنا بـ2%، وحائل رابعا، بإجمالي 1470 ممكنا بـ3.22%، وتبوك خامسا، بإجمالي 1667 ممكنا بـ4%، ونجران سادسا، بإجمالي 1988 ممكنا بـ4.35%.

ضمان وتمكين

45.6 ألف تم تمكينهم في 6 أشهر

3 مسارات للتمكين

%84 الممكنين في مسار التوظيف

%16 الممكنين في المسار الاقتصادي

423 دورة تدريبية وورشة عمل

الرياض تتصدر تمكين مستفيدي الضمان

أكثر المناطق تمكينا

الرياض: 21.33%

مكة المكرمة: 21%

الشرقية: 14%

عسير: 7.30%

المدينة المنورة: 7.21%

جازان: 7%

القصيم: 6%

نجران: 4.35%

تبوك: 4%

حائل: 3%