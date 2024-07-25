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تفاصيل لقاءات نائب وزير الخارجية في جيبوتي

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واس - جيبوتي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات نائب وزير الخارجية في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، عبدالقادر كميل محمد، اليوم، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء الجيبوتي في المجمع الوزاري.
وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ لرئيس الوزراء.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.

وزير الخارجية الجيبوتي

التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جمهورية جيبوتي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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