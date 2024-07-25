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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات نائب وزير الخارجية في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، عبدالقادر كميل محمد، اليوم، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء الجيبوتي في المجمع الوزاري.
وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ لرئيس الوزراء.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.
وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ لرئيس الوزراء.
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وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.
وزير الخارجية الجيبوتيالتقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان في جمهورية جيبوتي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل القباني.