شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يناقش تعزيز العمل البرلماني باجتماع اللجنة الخليجية للتنسيق الثامن عشر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -عبر الاتصال المرئي- اليوم الخميس، اجتماعها الثامن عشر، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، وعضو المجلس الدكتور طارق بن سعيد الشمري، وأعضاء اللجنة من المجالس التشريعية الخليجية.وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والمتعلقة بتعزيز العمل البرلماني الخليجي مع المجالس المماثلة بدول العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الأخرى.