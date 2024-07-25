شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج 53 كيلو من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بمحافظة الدائر لترويجه (23) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بمحافظة العارضة لترويجهما (30) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

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