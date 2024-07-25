شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تنظم "هاكثون الابتكار السياحي" لدعم المشروعات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظّم جامعة الباحة ممثلة في مركز الحاضنات وريادة الأعمال "هاكثون الابتكار السياحي" ضمن فعاليات صيف الباحة خلال الفترة 22 - 26 محرم الجاري، وذلك بمركز حاضنة الأعمال بالمدينة الجامعية. لقاء رواد الأعمال ودعم الأفكار وأوضحت الجامعة أن الهاكثون هو أحد فعاليات ريادة الأعمال التي تُعد فرصة فريدة للالتقاء برواد الأعمال، ونخبة من المختصين والمرشدين في ريادة الأعمال والابتكار والتعرف على التقنيات الناشئة، وبحث الحلول لدعم الأفكار والمشاريع الريادية والتقنية في القطاع السياحي، والتواصل مع رواد الأعمال البارزين في المنطقة، مشيرةً إلى أن الجوائز النقدية للأفكار الريادية تصل إلى 6000 ريال مع فرصة احتضان الفكرة في حاضنة أعمال الجامعة. تطوير قطاع السياحة ويسهم " الهاكثون " في تطوير قطاع السياحة وخدماتها بالمنطقة والمملكة من خلال دعم أفكار المشاركين وتحويلها إلى واقع ملموس، إضافة إلى تطوير منتجات وخدمات ذكية تعزز قطاع السياحة في المملكة.

ويهدف "هاكثون الابتكار السياحي " إلى دعم أصحاب الأفكار والابتكارات ، وتوعية المشاركين وتغير الفكر لمفهوم ريادة الأعمال، وإبراز قصص نجاح في قطاع السياحة، وخلق فرص عمل جديدة. يذكر أنه يقوم على الهاكثون نخبة من المدربين والمختصين في مجال ريادة الأعمال والتقنيات، كما تضم الفعالية أبرز رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في المنطقة للتعرف على منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها من خلال شركاتهم.

