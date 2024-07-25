شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مشتل للأشجار المثمرة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرصة استثمارية لإنشاء مشتل المجاز للأشجار المثمرة في منطقة عسير عبر منصة "فرص"، لزراعة أشجار الفاكهة والأشجار المثمرة، وبناء التركيبة المحصولية للمنطقة؛ بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية المملكة 2030. تفاصيل المشروع وأوضحت الوزارة أن المشروع يقع في مساحة إنتاجية تتجاوز (198.6) ألف متر مربع، مشيرةً إلى أن آخر موعد لاستلام العروض في 11 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 12 سبتمبر 2024م.

ودعت المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) لمعرفة المزيد من التفاصيل.

