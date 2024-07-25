شكرا لقرائتكم خبر عن "الأفواج الأمنية" تحبط محاولات تهريب المخدرات بعدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بمحافظة العارضة لترويجهما (30) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وضبط بحوزتهما سلاح ناري، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

كما قبضت القوات بمنطقة جازان على مواطن بمحافظة الدائر لترويجه (23) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص. دوريات الإدارة العامة للمجاهدين قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.