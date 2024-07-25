شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان.. 294 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الجهود الإنسانية والإغاثية

الدمام - شريف احمد - عبرت 294 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الربع الثاني من عام 2024م.وتحمل على متنها 5.215 طناً و481 كيلوغراماً من السلال الغذائية والتمور والمواد الإيوائية والمساعدات الطبية، متجهة إلى محافظات حضرموت، الجوف، المهرة ، شبوة، أبين، عدن، صعدة، حجة، مأرب، الحديدة، تعز، لحج، الضالع.يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها.