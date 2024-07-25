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الإخلاء الطبي.. نقل 4 مواطنين من جورجيا والبوسنة لتلقي العلاج بالمملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإخلاء الطبي.. نقل 4 مواطنين من جورجيا والبوسنة لتلقي العلاج بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت السفارة في جورجيا، أمس، مواطن إثر تعرضه لنوبة قلبية بطائرة إخلاء طبي من مدينة باتومي في جورجيا إلى المملكة.
وأفادت السفارة السعودية عبر منشور على منصة إكس: "إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية، نقلت السفارة أمس بتنسيق مع وزارة الصحة مواطن إثر تعرضه لنوبة قلبية بطائرة إخلاء طبي من مدينة باتومي في جورجيا إلى المملكة لإستكمال علاجه". كما نقلت السفارة السعودية في البوسنة والهرسك، 3 مواطنين بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة. مع تمنياتنا لهم بالشفاء This is a Twitter Status— السفارة في سراييفو (@SaudiembassyBa)
وأفادت السفارة عبر منصة إكس: "إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في سراييفو وبالتنسيق مع وزارة الصحة، جرى صباح اليوم، نقل ثلاث مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من البوسنة والهرسك إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهم في أرض الوطن".
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