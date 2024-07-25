الإخلاء الطبي.. نقل 4 مواطنين من جورجيا والبوسنة لتلقي العلاج بالمملكة

انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في سراييفو وبالتنسيق مع وزارة الصحة جرى صباح اليوم نقل ثلاث مواطنين بطائرة الاخلاء الطبي من البوسنة والهرسك إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهم في ارض الوطن

مع تمنياتنا لهم بالشفاء pic.twitter.com/VAyEUZe0R8