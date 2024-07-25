شكرا لقرائتكم خبر عن تمتد 5 كيلو.. أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على محافظتي السليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض.وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5 ) كيلومترات. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.