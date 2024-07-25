شكرا لقرائتكم خبر عن تمتد 5 كيلو.. أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على محافظتي السليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض.
وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5 ) كيلومترات. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5 ) كيلومترات. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
جراء #الموجة_الحارة وارتفاع #درجات_الحرارة.. #المركز_الوطني_للأرصاد يصدر إنذارًا أصفر في #المنطقة_الشرقية— صحيفة اليوم (@alyaum) July 25, 2024
للتفاصيل | https://t.co/KmaDzFdvS3#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #اليوم pic.twitter.com/jg4Lz6Bjts
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.