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تمتد 5 كيلو.. أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر

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واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تمتد 5 كيلو.. أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على محافظتي السليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض.
وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5 ) كيلومترات. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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