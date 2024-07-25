شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الملك سلمان تختتم "تحدي تصميم المبادرات التطوعية" والان نبدء بالتفاصيل

الأعمال التطوعية

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لقاءات "تحدي تصميم المبادرات التطوعية" من محطتها الأخيرة في منطقة الجوف، بعد إقامة عدد من اللقاءات في منطقتي حائل وتبوك خلال الأيام الماضية.وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع العمل التطوعي من خلال إشراك المجتمعات المحلية وتفعيل دورها الهام في تنمية البيئة والمحافظة عليها، وتحفيز الطلاب والطالبات على المشاركة في الأعمال التطوعية والمبادرات البيئية.وتضمنت اللقاءات ورش عمل وتحديات مُثرية شارك خلالها الطلاب والطالبات في العديد من المبادرات التي تم بناؤها خلال الورشة، تحت توجيه وإشراف عددٍ من المختصين في الأعمال التطوعية من ممثلي الهيئة.وأكدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية التزامها في نشر الوعي البيئي وإتاحة الفرص للمتطوعين وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية والمبادرات التنموية والبيئية.