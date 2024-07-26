اخبار السعوديه

لمدة 10 ساعات.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 10 ساعات.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على أجزاء من منطقة الرياض.
وتشمل محافظات الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.
وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5) كيلومترات.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا