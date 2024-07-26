شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 10 ساعات.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على أجزاء من منطقة الرياض.

وتشمل محافظات الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وبين المركز أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5) كيلومترات.