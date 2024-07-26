شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 340 حقيبة إيوائية في ولاية القضارف بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 340 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية القضارف بولاية القضارف في جمهورية السودان.استفاد منها 1.955 فردا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان للعام 2024م.ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.