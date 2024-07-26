شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء طبي لـ 3 مواطنين من البوسنة والهرسك إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة لدى البوسنة والهرسك اليوم الخميس ، عن إخلاء طبي لـ 3 مواطنين لاستكمال علاجهم بالسعودية

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : جرى نقل ثلاث مواطنين بطائرة الاخلاء الطبي من البوسنة والهرسك إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهم في أرض الوطن مع تمنياتنا لهم بالشفاء”.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة مواطنيها .