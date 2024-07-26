السعودية | إخلاء طبي لـ 3 مواطنين من تركيا والبوسنة والهرسك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نقلت طائرة الإخلاء الطبي 3 مواطنين من البوسنة والهرسك إلى المملكة لاستكمال علاجهم؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في سراييفو، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما نقلت طائرة إخلاء طبي تابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، مواطنة من مدينة طرابزون في تركيا إلى المملكة لاستكمال علاجها، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج.

يشار إلى أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع نقلت خلال النصف الأول من العام الجاري، 1385 مريضاً محلياً ودولياً عبر 472 رحلة داخلية وخارجية، بعد تعرُّضهم لأزمات صحية.

تجدر الإشارة إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من 2500 مريض بما يزيد على 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط