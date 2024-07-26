السعودية | حرس الحدود يقيم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يوافق الـ (25) من شهر يوليو من كل عام، بحضور مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، وذلك بمقر المديرية في مدينة الرياض.

وشملت الفعاليات: محاضرات توعوية عن أنظمة السلامة البحرية وطرق الوقاية من الغرق، ومعرضًا يحوي أحدث التقنيات وأجهزة الإنقاذ، وعروضًا مرئية لتقديم الإسعافات الأولية في حالات الغرق، وأخرى للتوعية بالأماكن غير المخصصة للسباحة، وعدم ترك الأطفال دون رقابة أثناء السباحة، وتعزيز الوعي لدى المتنزهين في واجهة روشن البحرية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وشاطئ المرجان بالموسم في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

وتهدف التوعية الى أهمية السلامة البحرية والوقاية من خطر الغرق، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ، وتقديم الإسعافات الأولية وممارسة الأنشطة البحرية بشكل آمن، واستعراض جهود حرس الحدود في البحث والإنقاذ، والتعريف برقم الطوارئ (994).

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