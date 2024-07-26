السعودية | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين في البرازيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، المنعقد خلال الفترة 25 -26 يوليو الجاري بمدينة فورتاليزا في جمهورية البرازيل، وبمشاركة عدد من وزراء العمل والتوظيف للدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المدعوّة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وممثلين من منظمات المجتمع المدني.

وقدّم معالي الوزير الراجحي عدة مداخلات خلال الاجتماع، شكر فيها الرئاسة البرازيلية على الجهود المميزة خلال العام، مؤكدا أهمية أولويات مجموعة العمل والتوظيف التي تستهدف تطوير أسواق العمل، مستعرضا خطوات المملكة الاستباقية وأثر رؤية المملكة 2030 في إعداد قوى عاملة وطنية متميزة من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية، وتطوير المعرفة، وتعزيز سوق العمل الذي يضمن العمل اللائق للجميع، مع تأكيد معاليه التزام المملكة بتحسين معايير وظروف العمل، بما في ذلك الضمان الاجتماعي لتمكين المستفيدين من خلال التأهيل والتدريب وفرص العمل.

كما سلّط معاليه الضوء على جهود المملكة في تعزيز المساواة بين الجنسين وأهمية ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، والمبادرات ذات العلاقة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين المرأة بتولي أدوار أكثر تنوعا في جميع قطاعات الاقتصاد.

وفي نهاية الاجتماع قدّم معالي المهندس الراجحي شكره للحكومة البرازيلية على حسن استضافتها لأعمال المجموعة، وما قامت به من جهود في وضع أولويات مهمة ومؤثرة، متمنيًا لجمهورية جنوب أفريقيا كل التوفيق في رئاستها المقبلة لأعمال المجموعة.

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