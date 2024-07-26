شكرا لقرائتكم شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة جنوب أحد رفيدة في منطقة عسير وتدفق شلالات المياه مساء اليوم الخميس.

أمطار ورياح نشطة

وتشهد العديد من المناطق حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في هطول أمطار ورياح نشطة وارتفاع حرارة الأجواء، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، نجران.