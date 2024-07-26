شكرا لقرائتكم منصة أبشر: خطوات للإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت منصة “أبشر” خطوات التبليغ عن عمليات الاحتيال المالي المتعلقة ببطاقات الصرافة الآلية “مدى”.

خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي:

الدخول لمنصة أبشر

ثم اختيار خدماتي

ثم الضغط على أيقونة الأمن العام

ثم اختيار بلاغات الاحتيال المالي

تحديد رفع بلاغ جديد وإدخال تفاصيل الاحتيال.

وأكدت منصة أبشر، أنه يجب إدخال تفاصيل المبالغ المالية على عملية الاحتيال، ثم إكمال البيانات والمرفقات ومراجعة البلاغ والتعهد، وأخيرًا إرسال الطلب.