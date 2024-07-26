شكرا لقرائتكم القبض على مروجي الحشيش والشبو في جدة والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، على مقيم من الجنسية المصرية؛ لترويجه مادةَ الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإطاحة بمروجي المخدرات

كذلك قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادةَ الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.