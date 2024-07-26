شكرا لقرائتكم استقطاب الشركات البرازيلية للاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اجتمع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، مع معالي وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا؛ وبحث معه استكشاف فرص التعاون بين المملكة والبرازيل في مجال التعدين وصناعاته، واستقطاب الشركات البرازيلية للاستثمار في القطاع، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام.

الاستثمار في قطاع التعدين

وأكّد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية المضي قدماً في تعميق العلاقات القوية بين البلدين، مشددين في هذا الإطار على ضرورة الاستفادة من زخم التنمية الاقتصادية المتنامي بين الدولتين، والذي أسفر عنه عدد من المشاريع المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.

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واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية والمحفزات، التي تزخر بهما الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة، وبحث تشجيع شركات التعدين البرازيلية على تعميق وجودها في المملكة، والاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع.

مؤتمر التعدين الدولي

وألقى الاجتماع نظرة موسعة على “مؤتمر التعدين الدولي”، الذي تستضيف خلاله المملكة الوزراء المعنيين بقطاع التعدين في دول العالم، وقادة الاستثمار العالمي، والقطاعات المالية، وشركات ومؤسسات الموارد، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والموردين البارزين لخدمات وتكنولوجيا التعدين.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، وزير المناجم والطاقة البرازيلي؛ للمشاركة في المائدة المستديرة الوزارية، المصاحبة لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 .