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إيقاف إصدار شهادات التطعيمات الورقية للأطفال وتحويلها إلى إلكترونية

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الصحة إيقاف إصدار شهادات التطعيمات الورقية للأطفال، وتحويلها إلى شهادات إلكترونية، وذلك من خلال حجز موعد عبر التطبيق في عيادة توثيق التطعيمات لدى أقرب مركز صحي، أو توثيق التطعيمات ذاتيًّا عبر تطبيق صحتي.

شهادات تطعيم الأطفال

ودعت الصحة، في بيان لها، إلى سرعة التوثيق الإلكتروني لشهادات تطعيمات الأطفال الورقية؛ لتفادي فقدانها نظرًا لارتباط إكمال التطعيمات بشكل إلزامي في إتمام فحص اللياقة المدرسي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل استعراضها والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز في عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًّا عبر تطبيق صحتي.

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وأشارت الصحة إلى أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميًّا في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 ألف طفل تم توثيق تطعيماتهم إلكترونيًّا.

تطبيق صحتي

يذكر أن “صحتي” هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عددٍ من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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