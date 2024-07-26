شكرا لقرائتكم مساند: يمكن تحويل رواتب العمال عبر 5 محافظ إلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، إمكانية تحويل الرواتب عن طريق المحافظ الرقمية المعتمدة وهي:

Mobily pay

Enjaz

STC Pay

urpay

AlinmaPay

تحويل رواتب العمال

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة إرسال رواتب العمال.

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وأجابت منصة مساند، بقولها: “بخصوص استفسارك يمكنك تحويل الرواتب عن طريق المحافظ الرقمية المعتمدة

Mobily pay+ Enjaz +STC Pay + urpay + AlinmaPay”.

وتابعت منصة مساند، أنه يمكن تحويل الراتب من خلال خانة تحويل الراتب عبر مساند.

فسخ عقد العامل المنزلي

في سياق متصل، كشف برنامج مساند عن الإجراءات التي يجب القيام بها في حال تم فسخ عقد العامل المنزلي قبل نهاية مدته.

وتلقى البرنامج سؤالًا عبر منصة إكس من أحد المتابعين قال فيه: إنه يريد إنهاء عقد العاملة المنزلية لعدم قدرته على سداد راتبها ولا يزال العقد ممتدًّا؟

ورد البرنامج بالقول: إنه إذا انتهى العقد، أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده.

امتناع العاملة عن العمل

وفي شأن متصل قال البرنامج ردًّا على استفسار حول امتناع العاملة عن العمل: إن الطرف الأول (مكتب الاستقدام) يكون مسؤولًا عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن (90 يومًا) من تاريخ قدومه للمملكة، ويتحمل الطرف الثاني (صاحب العمل) في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل.

ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده بعد مضي فترة التجربة لعدم التزامه بمدة العقد المتفق عليها.