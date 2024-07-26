شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار وأتربة مثارة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان.

يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والدرب، وبيش، وهروب.

كما نّبه من أتربة مثارة ورياح شديدة وشبه انعدام في مدى الرؤية وارتفاع الموج على مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

