شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم يدعو إلى استثمار إجازة الصيف في أعمال البر والطاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن في تتابع الفصول والمواسم لمعتبرا، وفي هذه الآونة يتبدى حرور الصيف النافح وتهب رياحه اللوافح.

ودعا إلى الادكار والاعتبار وتذكر حر النار والعمل على أخذ أسباب الوقاية منها، مستشهدا بقول النبي: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.

وأكد أن من لا يصبر على حر الشمس في الدنيا، عليه أن يجتنب من الأعمال ما يستوجب به صاحبه دخول النار فإنه لا قوة لأحد عليها ولا صبر. استثمار الصيف وبين أن الصيف يحمل في أنبائه إجازة صيفية وهدأة نفسية إثر شواغل الحياة، حيث يستريح في مجاليها المكدود في سفر مباح أو اصطياف بريئ، داعيًا إلى إعمارها بالبرور والطاعات والخير.

وتسائل أي عاقل يبدد الوقت الشريف متعطلا ويمزق الزمن النفيس متبطلا، فذاك الذي أضاع الفرص فباء بالغصص.

وقال: يامن هم في متسع من الفراغ ألا من معتبر بفوات شهوره وسنواته ألا من مذكر بمرور أيامه ولحظاته، مرت سنون بالسعادة والهنا فكأنها من حسنها أيام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام.