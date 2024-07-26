شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس اليوم

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وتشمل تأثيرات الحالة محافظات " الليث ( بني يزيد)، وميسان وأضم، مبينًا أنها ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ11 مساءً.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران.كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.