شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات برنامج "موهبة" في الدمام بمشاركة 50 مشروعًا بحثيًا والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الدكتورة ابتسام السحيمي، رئيسة البرنامج، أن هذه المبادرة الوطنية

تدريبات مكثفة على أخلاقيات البحث والابتكار وقالت تلقى الطلاب المشاركون تدريبًا مكثفًا على يد 16 مشرفًا ومشرفة من الجامعة ومن جامعات دولية، شمل مفاهيم أخلاقيات البحث والابتكار والمواطنة الصالحة، بالإضافة إلى اكتساب مهارات عملية في التحليل والنقاش العلمي وكتابة النتائج وإعداد العروض التقديمية. إعداد جيل من الباحثين السعوديين وأضافت تنوعت تخصصات المشاريع البحثية لتشمل الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الصيدلة، طب الأسنان، تقنية النانو الحيوية، الهندسة الطبية والبيئية، علوم الحاسب الحيوية والطبية.

وأكدت الدكتورة السحيمي على أهمية البرنامج في تمكين الطلاب المتميزين من التواصل مع المتخصصين والعلماء والباحثين، والاستفادة من معامل الجامعة لإجراء أبحاثهم.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل من الباحثين السعوديين القادرين على المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية، وتقديم مساهمات قيمة للمجتمع والوطن.

حضر حفل الختام مشرف البرامج البحثية، وعمداء الكليات، والمشرفون، وأولياء الأمور، والفريق التنفيذي للبرنامج، الذين أشادوا بالمستوى العلمي المتميز للمشاريع البحثية المقدمة. الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي البحثي لعام 2024. وشهد البرنامج مشاركة 50 طالبًا وطالبة من الموهوبين في رحلة بحثية مكثفة استمرت 4 أسابيع، توجت بعرض 50 ملخصًا لمشاريع بحثية علمية قابلة للاستكمال والنشر في مجلات علمية مفهرسه.وأوضحت الدكتورة ابتسام السحيمي، رئيسة البرنامج، أن هذه المبادرة الوطنية السعودية تهدف إلى إعداد مشاريع بحثية متميزة بشراكة مؤسسية مع ”موهبة“.وقالت تلقى الطلاب المشاركون تدريبًا مكثفًا على يد 16 مشرفًا ومشرفة من الجامعة ومن جامعات دولية، شمل مفاهيم أخلاقيات البحث والابتكار والمواطنة الصالحة، بالإضافة إلى اكتساب مهارات عملية في التحليل والنقاش العلمي وكتابة النتائج وإعداد العروض التقديمية.وأضافت تنوعت تخصصات المشاريع البحثية لتشمل الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، الصيدلة، طب الأسنان، تقنية النانو الحيوية، الهندسة الطبية والبيئية، علوم الحاسب الحيوية والطبية.وأكدت الدكتورة السحيمي على أهمية البرنامج في تمكين الطلاب المتميزين من التواصل مع المتخصصين والعلماء والباحثين، والاستفادة من معامل الجامعة لإجراء أبحاثهم.وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل من الباحثين السعوديين القادرين على المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية، وتقديم مساهمات قيمة للمجتمع والوطن.حضر حفل الختام مشرف البرامج البحثية، وعمداء الكليات، والمشرفون، وأولياء الأمور، والفريق التنفيذي للبرنامج، الذين أشادوا بالمستوى العلمي المتميز للمشاريع البحثية المقدمة.