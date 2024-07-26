شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: حرارة الخليج تقتل الحشرات و”السموم” تقتل البكتيريا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد خالد الزعاق، أن الفاكهة الصيفية اغلبها حلى عنب وتمر وتين ومشمش، والفاكهة الشتوية الشتوية أغلبها حمضيات.

وأضاف الزعاق، خلال برنامج تقويم المذاع عبر قناة العربية، أن الفاكهة الصيفية تحتاج ل 4 شهور حتى تثمر، وكل شهر يخرج نوعا منها، مشيرا إلى أن العامة يحسبونها على القمرية أى ليالى الإبدار.

وتابع، أن الفاكهة الصيفية تحتاج لحرارة عالية وسموم حتى تنضج، وميزات الحرارة في الخليج أنها تقتل الحشرات الأرضية، و”السموم” تقتل البكتيريا الجوية.