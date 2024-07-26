شكرا لمتابعة خبر عن مطعم تركي يطرد سائح سعودي بسبب ثوبه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طردت إدارة أحد المطاعم التركية في إسطنبول، سائح سعودي من المحل بحجة ارتدائه الثوب السعودي.

وانتشر مقطع أظهر عدد من الأشخاص المسئولين عن المطعم وهم يتحدثون إلى المواطن ويحاولون إخراجه من المكان بسبب ثوبه.

وتفاعل الكثير من رواد “تويتر” مع الموقف، مبدين استياءهم وغضبهم من عنصرية الأتراك تجاه العرب والسعوديين خاصة.

يذكر أن العديد من السياح السعوديين شهدوا خلال الفترة الأخيرة مواقف سلبية وعانوا كثيرا من العنصرية في تركيا.