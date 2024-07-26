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مطعم تركي يطرد سائح سعودي بسبب ثوبه .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - طردت إدارة أحد المطاعم التركية في إسطنبول، سائح سعودي من المحل بحجة ارتدائه الثوب السعودي.

وانتشر مقطع أظهر عدد من الأشخاص المسئولين عن المطعم وهم يتحدثون إلى المواطن ويحاولون إخراجه من المكان بسبب ثوبه.

وتفاعل الكثير من رواد “تويتر” مع الموقف، مبدين استياءهم وغضبهم من عنصرية الأتراك تجاه العرب والسعوديين خاصة.

يذكر أن العديد من السياح السعوديين شهدوا خلال الفترة الأخيرة مواقف سلبية وعانوا كثيرا من العنصرية في تركيا.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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