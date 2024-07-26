شكرا لمتابعة خبر عن ملاك الحسيني تبكي خلال حديثها عن ابنتها : أعظم من كل إنجازاتي ونجاحاتي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تأثرت الدكتورة ملاك الحسيني أثناء حديثها عن ابنتها سفانا وغالبتها الدموع خلال وصفها مدى حبها واعتزازها وفخرها بنجلتها.

وقالت ملاك الحسيني لأبنتها سفانا عبر اتصال هاتفي خلال استضافتها ببرنامج تلفزيوني :”انتي أعظم من كل انجازاتي وأجمل من كل نجاحاتي، فخورة فيك وانتي كنز لا يقدر بثمن”.

وأضافت” ابنتي سفانا أعطتني أكثر مما أعطيتها أنا ، وهي رفيقتي الأولى ف غربتي ودائما ما تبهرني بذكائها وردة فعلها منذ صغرها وهي الآن أصبحت مستشارة لي وهي تنصحني وتوجهني وأعتمد على رأيها دائما “.