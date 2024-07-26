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ملاك الحسيني تبكي خلال حديثها عن ابنتها : أعظم من كل إنجازاتي ونجاحاتي .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تأثرت الدكتورة ملاك الحسيني أثناء حديثها عن ابنتها سفانا وغالبتها الدموع خلال وصفها مدى حبها واعتزازها وفخرها بنجلتها.

وقالت ملاك الحسيني لأبنتها سفانا عبر اتصال هاتفي خلال استضافتها ببرنامج تلفزيوني :”انتي أعظم من كل انجازاتي وأجمل من كل نجاحاتي، فخورة فيك وانتي كنز لا يقدر بثمن”.

وأضافت” ابنتي سفانا أعطتني أكثر مما أعطيتها أنا ، وهي رفيقتي الأولى ف غربتي ودائما ما تبهرني بذكائها وردة فعلها منذ صغرها وهي الآن أصبحت مستشارة لي وهي تنصحني وتوجهني وأعتمد على رأيها دائما “.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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