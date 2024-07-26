شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يُوسع صلاحيات المجالس التأسيسية في القطاعات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قرارًا بتوسيع صلاحيات المجالس التأسيسية في هذه القطاعات. وتشمل الصلاحيات الجديدة مجموعة واسعة من المسؤوليات، بدءًا من وضع الإستراتيجيات والأهداف وخطط العمل، وصولًا إلى الإشراف على الميزانية السنوية والقوائم المالية للتجمعات الصحية. أبرز الصلاحيات الجديدة تتضمن الصلاحيات الجديدة تعيين مدراء المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع، وصولًا إلى التعاقد على برامج التشغيل الذاتي بكافة الوظائف، والتعاقد الداخلي وقبول الاستقالات ونقل كفالات المتعاقدين.

كما تشمل الصلاحيات الجديدة التعاقد بنظام الدوام الجزئي على كافة الوظائف، وتعميد مكاتب التوظيف والملحقين الصحيين في الخارج بطرح الإعلانات الخاصة بالتعاقد على بند التشغيل الذاتي، والتوظيف على برامج إيرادات تنمية الموارد المالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون للرؤساء التنفيذيين صلاحية النقل والتكليف والترقية وتجديد العقود ومنح العلاوات السنوية وقبول الاستقالة، وطي القيد وإصدار شهادات الخبرة وسلخ وتحوير وظائف الخدمة المدنية. إجراءات التعيين والترقية كما تشمل الصلاحيات الجديدة استكمال إجراءات التعيين والترقية للموظفين الموجهين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمديد خدمة العاملين عند بلوغ أي منهم سن الإحالة على التقاعد، والإحالة على التقاعد المبكر والتقاعد عند بلوغ السن النظامية.

وستكون هذه الصلاحيات تحت إشراف المجلس التأسيسي للتجمع الصحي، مع إمكانية تفويض بعضها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وبحسب مصلحة العمل.

ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز استقلالية التجمعات الصحية وتمكينها من اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.