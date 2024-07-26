شكرا لقرائتكم خبر عن "البلديات": 10 آلاف ريال لمخالفي اشتراطات التخلص من نفايات البناء والان نبدء بالتفاصيل



وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية التخلص من النفايات الناتجة عن مختلف أنشطة البناء والصيانة، بما في ذلك القرميد والخرسانة والمواد الخطرة.

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التخلص من النفايات وأطلقت الوزارة مؤخرًا برنامجًا توعويًا لرفع مستوى الوعي بالاشتراطات الجديدة وتجنب المخالفات، وتضمنت المتطلبات الجديدة إلزام المكاتب الهندسية بحساب الكميات التقديرية للمخلفات وإضافتها إلى رخصة البناء، بالإضافة إلى التحقق من استخدام «نموذج تسلم نفايات البناء والهدم» وتقديم وثائق تثبت نقل النفايات إلى المواقع المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات ستطبق على جميع الرخص الصادرة في جميع مناطق المملكة، وستقوم الأمانات والبلديات بمراقبة الالتزام بها.

وحددت الوزارة متطلبات التخلص من النفايات في رخص البناء والهدم، على طالب الترخيص والتي تتمثل في تعهد صاحب الرخصة بالتعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة أو المردم.

وأوجبت على المكتب الهندسي المصمم حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات

نقل نفايات البناء واشترطت الوزارة على المكتب الهندسي المشرف، ضرورة التحقق من قيام مقاول البناء باستخدام ”نموذج تسلم نفايات البناء والهدم“ لتحديد الكميات المتسلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة أو المردم خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص.

وألزمت المكتب الهندسي بالتحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، وتقديم وثيقة انتهاء تسلم كميات نفايات البناء والهدم تفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج تسلم نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في ”تقرير نهاية الأعمال“.

وأضافت: ”من ضمن المتطلبات والاشتراطات على طالب ترخيص الترميم توفير حاوية لنقل المخلفات، والتعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص“.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تسري على جميع رخص البناء والهدم والترميم الصادرة من الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، وستقوم الأمانات والبلديات بتطبيقها ومراقبة الالتزام بها. الدمام - شريف احمد - شددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة التزام ملاك المشاريع والمكاتب الهندسية والناقلين بالمتطلبات الجديدة للتخلص من نفايات البناء والهدم والترميم، والتي تشمل نقل النفايات إلى «المرادم» المحددة من الأمانات.وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية التخلص من النفايات الناتجة عن مختلف أنشطة البناء والصيانة، بما في ذلك القرميد والخرسانة والمواد الخطرة.وحذرت الوزارة من تطبيق عقوبات تصل إلى 10 آلاف ريال على المخالفين، خاصةً في حالات الشروع في أعمال الترميم أو الهدم بدون ترخيص، أو عدم التعاقد مع ناقل نفايات معتمد من الأمانة.وأطلقت الوزارة مؤخرًا برنامجًا توعويًا لرفع مستوى الوعي بالاشتراطات الجديدة وتجنب المخالفات، وتضمنت المتطلبات الجديدة إلزام المكاتب الهندسية بحساب الكميات التقديرية للمخلفات وإضافتها إلى رخصة البناء، بالإضافة إلى التحقق من استخدام «نموذج تسلم نفايات البناء والهدم» وتقديم وثائق تثبت نقل النفايات إلى المواقع المحددة.وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات ستطبق على جميع الرخص الصادرة في جميع مناطق المملكة، وستقوم الأمانات والبلديات بمراقبة الالتزام بها.وحددت الوزارة متطلبات التخلص من النفايات في رخص البناء والهدم، على طالب الترخيص والتي تتمثل في تعهد صاحب الرخصة بالتعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة أو المردم.وأوجبت على المكتب الهندسي المصمم حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة البناء وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي.واشترطت الوزارة على المكتب الهندسي المشرف، ضرورة التحقق من قيام مقاول البناء باستخدام ”نموذج تسلم نفايات البناء والهدم“ لتحديد الكميات المتسلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة أو المردم خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص.وألزمت المكتب الهندسي بالتحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، وتقديم وثيقة انتهاء تسلم كميات نفايات البناء والهدم تفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج تسلم نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في ”تقرير نهاية الأعمال“.وأضافت: ”من ضمن المتطلبات والاشتراطات على طالب ترخيص الترميم توفير حاوية لنقل المخلفات، والتعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص“.وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تسري على جميع رخص البناء والهدم والترميم الصادرة من الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، وستقوم الأمانات والبلديات بتطبيقها ومراقبة الالتزام بها.