شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يتيح إضافة هويات وجوازات المحتضنين في مستنداتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن عدداً من الخدمات الجديدة.

وأتاح التطبيق إضافة هويات المحتضنين لمن أعمارهم 18 سنة أو أقل تحت قسم أفراد الأسرة في “بطاقاتي” و “مستنداتي”، وتحسينات عامة على خدمة النتائج الدراسية.

كما شملت التحديثات إتاحة إمكانية عرض ومشاركة النتائج الدراسية بصيغة PDF، وإتاحة إمكانية تخصيص الصفحة الرئيسية، إظهار شعار الجهة على إشعارات الرسائل، وخدمة واكب، وإظهار عدد الرسائل غير المقرؤوة على شعار توكلنا من خارج التطبيق.