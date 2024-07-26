شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 في حادث مروري على طريق الرين - بيشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مستشفى الرين العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، 23 حالة، توفي منها 4 أشخاص، جراء حادث مروري مروع، شمل 14 سيارة على طريق الرين -بيشة.

نُقلت الحالات المصابة إلى طوارئ المستشفى بواسطة الهلال الأحمر، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة. وأظهرت الفحوصات تنوع حالات الإصابات بين كسور متعددة، نزيف داخلي، وإصابات طفيفة. تقديم الإسعافات تم نقل 4 حالات إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج اللازم، وتنويم 7 حالات في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن حالتها الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الرين العام استنفر كامل جهوده وكوادره الطبية والفنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية العاجلة والخدمات اللازمة لعلاج الحالات ومتابعتها لضمان استقرارها.