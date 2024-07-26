شكرا لمتابعة خبر عن سبب الحادث المروع لـ 13 مركبة على طريق الرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق سبب الحادث المروع لـ 13 مركبة على طريق الرين – بيشة.

وأوضحت أمن الطرق بمنطقة الرياض أنه تمت مباشرة حادث مروري بين 13 مركبة على طريق الرين إثر موجة غبار، ونتج عن الحادث إصابات و4 وفيات.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت الحادث ونقلت الفرق الإسعافية 21 حالة إلى مستشفى الرين العام، كما تم نقل 4 حالات إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج اللازم.