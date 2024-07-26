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طقس مكة المكرمة.. "الأرصاد" يكشف عن توقعات السبت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات الطقس في مكة المكرمة.
وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار العوالق الترابية، مبينًا أن التأثيرات المصاحبة، تشمل تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية من (5-3) كم.

طقس مكة المكرمة

وذكر أن الحالة تشمل، الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والشعيبة، والقنفذة ، والليث.
وأوضح أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباح غد السبت، حتى الساعة الخامسة مساء.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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