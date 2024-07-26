شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. "الأرصاد" يكشف عن توقعات السبت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات الطقس في مكة المكرمة.
وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار العوالق الترابية، مبينًا أن التأثيرات المصاحبة، تشمل تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية من (5-3) كم.
وأوضح أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباح غد السبت، حتى الساعة الخامسة مساء.
وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار العوالق الترابية، مبينًا أن التأثيرات المصاحبة، تشمل تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية من (5-3) كم.
طقس مكة المكرمةوذكر أن الحالة تشمل، الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والشعيبة، والقنفذة ، والليث.
وأوضح أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباح غد السبت، حتى الساعة الخامسة مساء.