شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. "الأرصاد" يكشف عن توقعات السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات الطقس في مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار العوالق الترابية، مبينًا أن التأثيرات المصاحبة، تشمل تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية من (5-3) كم.

طقس مكة المكرمة وذكر أن الحالة تشمل، الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والشعيبة، والقنفذة ، والليث.

وأوضح أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباح غد السبت، حتى الساعة الخامسة مساء.

