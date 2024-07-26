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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة الأردنية تشيد بجناح المملكة في مهرجان جرش الثقافي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجار، جناح سفارات الدول المشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2024.
وخلال زيارتها لجناح المملكة العربية السعودية، أشادت النجار بمستوى العرض السعودي، واصفة إياه بـ"مشروع ثقافي بكل ما تعنيه الكلمة".
وأثنت الوزيرة النجار على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الثقافة السعودية في إعداد وتنظيم الجناح، مشيرة إلى الإبداعات الموسيقية التي تميزت بها العروض.
وأكدت أن ما عرض يمثل إطلالة شاملة على التاريخ السعودي منذ الستينيات وحتى اليوم.
ووصفت السعودية بأنها محطة ثقافية هامة على المستوى الإقليمي والعالمي، مشددة على دور مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول والشعوب.
وخلال زيارتها لجناح المملكة العربية السعودية، أشادت النجار بمستوى العرض السعودي، واصفة إياه بـ"مشروع ثقافي بكل ما تعنيه الكلمة".
مشاركة السعودية في مهرجان جرش الثقافي 2024وأعربت عن إعجابها بالتفاصيل المعروضة، قائلة إنها شعرت وكأنها تسير في رحلة عبر التاريخ.
وأثنت الوزيرة النجار على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الثقافة السعودية في إعداد وتنظيم الجناح، مشيرة إلى الإبداعات الموسيقية التي تميزت بها العروض.
وأكدت أن ما عرض يمثل إطلالة شاملة على التاريخ السعودي منذ الستينيات وحتى اليوم.
محطة ثقافية هامةكما أشارت "النجار" إلى أهمية العمل على تعزيز الموسيقى العربية، معربة عن تمنياتها للمملكة العربية السعودية بمزيد من الإبداع والنجاح.
ووصفت السعودية بأنها محطة ثقافية هامة على المستوى الإقليمي والعالمي، مشددة على دور مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول والشعوب.