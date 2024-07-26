شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة الأردنية تشيد بجناح المملكة في مهرجان جرش الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.