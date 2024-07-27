شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خدمات مركز اتصال "937" لن تكون متوفرة بشكل مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

شهادات تطعيم الأطفال

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عبر منشور في الحساب الرسمي على منصة "اكس" عن عدم توفر خدمات مركز اتصال 937 لفترة مؤقتة وذلك لإجراءات أعمال الصيانة.كانت وزارة وزارة الصحة أكدت قبل يومين إيقاف إصدار شهادات التطعيمات الورقية للأطفال، وتحويلها إلى شهادات إلكترونية.وبينت أنه سينفذ ذلك من خلال حجز موعد عبر التطبيق في عيادة توثيق التطعيمات لدى أقرب مركز صحي، أو توثيق التطعيمات ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.

ودعت الصحة إلى سرعة التوثيق الإلكتروني لشهادات تطعيمات الأطفال الورقية، لتفادي فقدانها نظراً لارتباط إكمال التطعيمات بشكل إلزامي في إتمام فحص اللياقة المدرسي.

وأوضحت كذلك، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل استعراضها والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز في عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.