شكرا لمتابعة خبر عن محام يوضح سبب تعطل صلاحيات بعض الوسطاء بمنصة إيجار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، سبب تعطل صلاحيات بعض الوسطاء بمنصة إيجار بعد التحديث الجديد.

وقال المحامي عاصم العثمان إن المتحدث الرسمي للهيئة ذكر له أن بعض الوسطاء العقاريين لم تتعطل صلاحياتهم والخدمات التي يقدموها عبر المنصة لكونهم لديهم خبرة بالمجال ولم يرتكبوا أي مخالفات للأنظمة.

وأضاف أن الوسطاء الآخرين تعطل بعض صلاحياتهم لكونهم أما لأنهم لا يمتلكون خبرة أو أنهم خالفوا الأنظمة مثل السماح للعمالة الأجنبية بالعمل بالمجال.

ونصح العثمان الجميع بالبحث عن الوسطاء المرخصين، وتجنب الوسطاء غير المرخصين لتجنب وقوعهم لعمليات الاحتيال.