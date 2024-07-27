السعودية | الهيئة الملكية بينبع تحتفل باليوم العالمي للمانغروف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة حماية ومراقبة البيئة، أمس, باليوم العالمي للمانغروف الذي يوافق يوم الخميس 25 /7/ 2024م، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وتضمن الاحتفال محاضرات تثقيفية ألقاها عدد من المتحدثين من إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بينبع، ومن جامعة الملك عبدالله (KAUST) ومن مشروع البحر الأحمر, كما احتوت جنبات الاحتفال على معرض تفاعلي ومعرض بيئي وعدد من العروض البيئية.

يذكر أن الهيئة الملكية بينبع قد أولت محميات أشجار ‫المانغروف بسواحل مدينة ‫ينبع الصناعية جل اهتمامها منذ تأسيس المدينة، وتخضعها لبرنامج مراقبة علمي بشكل دوري، وذلك لأهميـتها الطبيعية والبيئية ولكونها نظاماً إيكولوجياً متكاملاً للمنطقة من خلال توفير حاضنة وموئل طبيعي للعديد من الكائنات البحرية، ولدورها في التوازن البيئي.

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