السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة بمحافظة مأرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 100 خيمة و 270 حقيبة إيوائية و618 سلة غذائية بمحافظة مأرب، وذلك ضمن مشروعي الإيواء الطارئ والمساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن.

وأشاد نائب مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب الدكتور خالد الشجني، بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في المحافظة، مؤكدًا أهمية المساعدات الإيوائية والغذائية في التخفيف من معاناة النازحين في مأرب.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين والمتضررين في جميع محافظات اليمن.

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