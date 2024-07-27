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شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.7 ريختر.. ”المساحة الجيولوجية“ ترصد زلزالًا وسط البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، زلزالًا بقوة 4,7 درجة على مقياس ريختر في وسط البحر الأحمر.
ورصدت المحطات الزلزال في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم السبت.
وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها تتابع باستمرار النشاط الزلزالي في المنطقة، وتعمل على تحليل البيانات وتقييم المخاطر المحتملة.
ورصدت المحطات الزلزال في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم السبت.
متابعة النشاط الزلزاليوأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على بعد 161 كيلومترًا غرب محافظة الليث، وعلى عمق 10,4 كيلومترات.
وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أنها تتابع باستمرار النشاط الزلزالي في المنطقة، وتعمل على تحليل البيانات وتقييم المخاطر المحتملة.