أمطار ورياح وأتربة.. اعرف خريطة الطقس اليوم السبت بمناطق المملكة

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طقس السعودية اليوم السبت

الحالة على البحر الأحمر

حالة الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في مناطق المملكة.ويتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير.وتستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، فيما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.وبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية تتحول شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، أما حالة البحر تكون خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.أما حالة الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، بينما حالة البحر تكون خفيف إلى متوسط الموج.