السعودية | “المساحة السعودية” و”المسح الجيولوجي الأمريكية”: زلزالان وسط البحر الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بأن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالًا وسط البحر الأحمر، يبعد مسافة 161 كيلومترًا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12:09 من صباح السبت.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني: أنّ قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.

كما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، السبت، بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: إن الهزّة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد حوالي 197 كيلومترًا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.

أما الهزّة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد حوالي 174 كيلومترًا شمال شرق ذات المدينة.

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