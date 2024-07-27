شكرا لقرائتكم خبر عن 250 طالبًا يحولون أحلامهم إلى مشاريع ريادية مبتكرة بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

محاكاة ريادة الأعمال

الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برنامجها الصيفي لريادة الأعمال، الذي نظمه معهد الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة على مدار أسبوعين، بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات وخريجي الجامعة.وهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين في ثلاثة مسارات رئيسية: تقنية الأعمال، وريادة الأعمال، والتسويق.وتضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات تفاعلية وبرامج تطبيقية لتمكين المشاركين من إطلاق مشاريعهم الخاصة.وتم اختيار المنتسبين من بين أكثر من 250 متقدمًا ومتقدمة، بناءً على مقابلات شخصية وتقييم سيرهم الذاتية.واختتم البرنامج بتجربة محاكاة لريادة الأعمال، حيث أتيحت للمشاركين فرصة إدارة شركات افتراضية باستخدام تقنية الواقع المعزز، بالتعاون مع شركة ”مايند شفت“ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأكد المشاركون أن البرنامج أسهم في تطوير مهاراتهم في مختلف مجالات ريادة الأعمال، وأعدهم لخوض غمار سوق العمل.واستعرضت الطالبة شهد الفداغ في مسار تقنية الأعمال مشروعهم، وهو شركة تقنية ناشئة تختص بحلول تقنية لريادة الأعمال حيث تم العمل على مشروعين حقيقيين وإيجاد الحلول المناسبة لهم، وهما نظام تصريح دخول إلكتروني للحاضنة وقت وخارج أوقات العمل للمحافظة على أمن المكان بالإضافة إلى تصميم قالب نشرة بريدية شهرية تسهل على حاضنة الأعمال نشر وإبراز مشاريعهم وإنجازاتهم.وبينت أن كيفية إدارة المشاريع التقنية وأساسيات الوظيفة التقنية بالإضافة إلى التأهيل لسوق العمل هي أبرز مخرجات المسار.وذكرت الطالبة منى آل ربح في مسار التسويق بأن مشروعهم تمثل في إطلاق «وكالة نمو للدعاية والتسويق الإبداعي» وهي وكالة تسويقية إبداعية تساعد أصحاب المشاريع الناشئة في خلق تواصل بين علاماتها التجارية وجمهورها وتساعدهم في التطور والإبداع، وتهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة في دخول مجال السوق والمنافسة وإيصال المنتج للفئة المستهدفة، مبينة بأن المعسكر أضاف لهم العديد من المهارات.