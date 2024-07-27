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الأولى في المملكة.. "سدايا" تدشن مشروعات تقنية تتمتع بقدرات عالية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشّن رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم, عددًا من مشاريع التوسعة للبنية التحتية التقنية ومراكز البيانات بمدينة الرياض تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعددٍ من قيادات ومسؤولي سدايا.
وتتمتع المراكز بقدرة كهربائية تصل إلى 65 كيلو واط لكل كابينة، إضافة إلى تمتعها بأنظمة كهربائية وميكانيكية بكفاءة تشغيلية عالية.
رئيس

مشاريع سدايا

وتهدف المشاريع إلى زيادة السعة الاستيعابية لمراكز البيانات ورفع كفاءتها التشغيلية حيث ستتمكن من استضافة المشاريع التوسعية، ومبادرات الخدمات والأنظمة المختلفة، مما يضمن استمرارية استضافة الجهات الحكومية في مراكز البيانات التابعة لسدايا بفعالية وكفاءة أعلى.
رئيس

وتأتي المشاريع كجزء من استراتيجية سدايا لتطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد (UPTIME) الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض، ومن شأنها استضافة مبادرات الهيئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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