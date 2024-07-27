شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقات وتعاون.. تفاصيل مشاركة "الصناعات العسكرية" بمعرض فارنبرة للطيران والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.