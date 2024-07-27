شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 375 كيلوجرامًا من نبات القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة ينبع لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. تنظيم التداول الطبي وقبضت المديرية على وافد نازح ومواطنين بمنطقة الرياض لترويجهم (203,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وفي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. مادة الهيروين المخدر وألقت مكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية السودانية ووافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية التشادية بمحافظة جدة لترويجهم (2.4) كيلوجرام من مادة الهيروين المخدر.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].